الكشف عن أكبر المناورات التي يجريها ” الناتو ” منذ نهاية الحرب الباردة

واشنطن(صدى):

يشارك 50 ألف عسكري في أكبر مناورات يُجريها حلف الناتو منذ نهاية الحرب الباردة كي يظهر لروسيا أن الحلف مستعد لصد أي هجوم.

ومن جانبه، أكد هيئة الأركان المشتركة في حلف الأطلسي أميرال البحرية الأمريكي، جيمس فوغو أن التدريبات أن ستُظهر أن الحلف قادر على الدفاع أمام أي خصم، ليس بلد بعينه؛ أي بلد، لافتا إلى أن النرويج لديها حدود مع روسيا، وأن القوة الهائلة التي تدعمها 150 طائرة و60 سفينة ونحو 10 آلاف مركبة، ستُظهر أن هذه القوات يمكن تعبئتها بسرعة للدفاع عن حليف.

وفي السياق ذاته، أوضح الجنرال النرويجي، رون جاكوبسين، الذي سيدير مقر التدريبات: أن ” التدريبات الرئيسية تبعد ألف كيلومتر من الحدود الروسية “؛ مشددا: “يجب ألا يكون هناك أي سبب لأن يخاف الروس أو يعتبرون هذه التدريبات تتجاوز كونها تدريبات دفاعية “.