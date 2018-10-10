بالصور.. ” نبراس ” : المتعاطي يمضي مع أسرته 3 سنوات ونصف دون معرفتهم

سعيد العجل تصوير - عجلان السويلم(صدى):

صرح الدكتور سامي الحمود، الرئيس التنفيذي للمشروع الوطني للوقاية من المخدرات ” نبراس ” ؛ بأن متعاطي المخدرات يمضي مع أسرته 3 سنوات ونصف دون معرفتهم به.

وعن أسباب ذلك، أوضح ” الحمود ” خلال المؤتمر الصحفي الذي أطلقته الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، مساء أمس الثلاثاء، أن ذلك يرجع لجهل وضعف مهارات الوالدين، مبينًا أن رحلة المدمن تبدأ في الغالب من سن 10 لـ 16،

أما فيما يتعلق بمسابقة الأمانة للوعي الإعلامي ” وعيك نبراس ” ، ذكر ” الحمود ” ، أن المسابقة تهدف للوقاية من المخدرات وإيجاد بيئة نقية من خلال نشر ثقافة الوقاية عبر وسائل الإعلام المختلفة، واستغلال رسائل الدعاية والإعلان لتعزيز القيم الإيجابية والتشجيع عليها، والحد من انتشار المخدرات بين أفراد المجتمع.

كما كشف الدكتور فيصل بن سعد الشثري، أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات رئيس مجلس إدارة المشروع الوطني للوقاية من المخدرات ” نبراس ” ، أن الدولة أنشأت 12 مستشفى في مناطق المملكة لعلاج الإدمان بسعة 2600 سرير.