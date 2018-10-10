” العبيدي ” يؤكد: 85% من القطاع الخاص لا يلبي تطلعات الشباب

عادل الحربي (صدى):

شدد رئيس مجلس الغرف، الدكتور سامي العبيدي، على ضرورة إيجاد حلول ومعالجات فاعلة لردم الفجوة بين مكونات القطاع الخاص من المنشآت الصغيرة وعدم قدرتها على تقديم الحوافز التي يتطلع إليها الشباب السعودي، لافتًا إلى توجهات الدولة ومعها القطاع الخاص نحو التوسع في توطين الوظائف.

وكشف أن 15% فقط من مكونات القطاع الخاص المتمثلة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومتناهية الصغر قادرة على تلبية تطلعات الشباب والفتيات في وظائف وبيئة عمل لائقة ورواتب مجزية ومسار وأمان وظيفي وتأمين صحي.

وأشار ” العبيدي ” إلى أن هناك 85% من مكونات هذا القطاع غير قادرة على ذلك، بعد أن تم بناؤها على مدى عشرات السنين على التكلفة المنخفضة في السلع، والقوى العاملة الرخيصة، والخدمات من كهرباء وغيرها فباتت غير جاذبة للمواطنين.