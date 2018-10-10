الإعصار مايكل يغلق 40% من إنتاج النفط الأمريكي بخليج المكسيك

هيوستون(صدى):

توقف نحو 40 بالمئة من الإنتاج اليومي للنفط الخام من الآبار البحرية الأمريكية بخليج المكسيك أمس الثلاثاء ، بسبب إجلاء عاملين وإيقاف تشغيل منصات قبيل الإعصار مايكل.

وأجلى منتجو النفط، بما في ذلك أناداركو بتروليوم وبي.اتش.بي بيليتون وشيفرون، منذ الاثنين، موظفين من 75 منصة في الوقت الذي تقطع فيه العاصفة وسط الخليج متجهة صوب اليابسة في فلوريدا.

وقال ميناء لويزيانا النفطي البحري، أكبر مرفأ للنفط الخام مملوك للقطاع الخاص في الولايات المتحدة، إنه علق العمليات في مرفأه البحري.

المنشأة هي الميناء الوحيد في الولايات المتحدة القادر على التحميل والتفريغ الكامل للناقلات سعة مليوني برميل من النفط .

وأوقفت الشركات إنتاجًا يوميًا يبلغ نحو 670 ألفا و 800 برميل يوميًا من النفط و 726 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي بحلول منتصف الثلاثاء وفقًا لمكتب السلامة والإنفاذ البيئي وهو الهيئة المنظمة للعمليات البحرية.

وقال المكتب إن الإجلاءات تؤثر على نحو 11 بالمئة من المنصات العاملة في الخليج.