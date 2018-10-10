” الشورى ” يطالب الإفتاء بالابتعاد عن الفتاوى المثيرة للجدل

علي القحطاني (صدى):

وجه مجلس الشورى الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالابتعاد عن الفتاوى المثيرة للجدل، وإنشاء هاتف مجاني في الرئاسة للفتوى، ودراسة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كمنصة لإفتاء الناس وإرشادهم.

حيث طالب المجلس في قراره لدعم الرئاسة؛ بما يمكنها من إنشاء مبان لمقارها المستأجرة وإنشاء إدارة مستقلة للترجمة، مشيرًا في قراره لضرورة تطوير الرئاسة الخطط والبرامج اللازمة؛ لتحقيق مهامها ورسالتها وتضمين تقاريرها القادمة قياس مؤشرات الأداء.

وفي هذا السياق، أشار أحد الأعضاء لأهمية الحد من ظاهرة كثرة الأسئلة وطلب الفتيا في كثير من شؤون الحياة التي الأصل فيها الإباحة والابتعاد عن الفتاوى المثيرة للجدل التي لا تخدم أغراضًا شرعية.

وجاء ذلك على خلفية قرار المجلس بعد أن استمع إلى رد اللجنة على مداخلات الأعضاء؛ وذلك بعد طرح تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1438 / 1439هـ ، خلال الجلسة للمناقشة تلاه رئيس اللجنة عبدالعزيز العيسى.