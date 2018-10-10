بالصور.. ” ‎الشقاوي ” يحقق لقب بطولة العالم للراليات الصحراوية فئة T2

الرياض(صدى):

حقق سائق الراليات السعودي أحمد الشقاوي لقب بطولة العالم للراليات الصحراوية ” كروس كانتري ” على فئة T2 مبكراً وذلك بعد تحقيقه المركز الأول في رالي المغرب الصحراوي الذي أمتدت مراحله لمدة خمسة أيام بمسافة إجمالية بلغت 1,362 كيلو متر.

ونجح الشقاوي برفقة ملاحه الروسي أليكس كوزميتش من حسم بطولة العالم وذلك بعد وصوله إلى 226 نقطة مما جعله يتوج ببطولة العالم قبل الجولة النهائية التي سوف تقام في البرتغال خلال الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر الجاري.

وكان الشقاوي الذي يشارك بدعم من الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، قد نجح في تحقيق المركز الأول في أربع جولات من أصل عشر حتى الآن ، فيما حقق المركز الثاني في هنجاريا وبولندا، والثالث في جولة إيطاليا.

من جانبه، عبّر الشقاوي عن سعادته بهذا الفوز الذي يضاف إلى سلسلة انجازات الوطن الرياضية، مثمنًا الدعم الكبير الذي وجده من القيادة الحكيمة – أيدها الله – والهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

إلى ذلك، رفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – ، وإلى معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على فوز البطل أحمد الشقاوي ببطولة العالم ولما تحقق من إنجاز للرياضة السعودية، معتبرًا أن ذلك دليلًا واضحًا على الدعم الكبير الذي يجده الشباب السعودي.

وأثنى رئيس الاتحاد السعودي على المستويات المميزة التي قدمها الشقاوي، مبينًا أن بطل العالم يمتلك سجلًا حافلًا بالإنجازات امتدت على مدى أكثر من عقدين.

وقال: ” هذا الإنجاز هو امتدادًا للإنجازات العالمية التي حققها أبطال السيارات والدراجات النارية، ويضاف لسلسلة ما تحقق في رياضة الراليات، والتي كان السائق ياسر بن سعيدان قد حقق في وقتٍ سابق بطولة العالم للراليات مرتين وذلك لفئتي T3 وT2 ”.