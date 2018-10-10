بالصور.. اجتماع تنسيقي لانطلاق حملة عيونك حياة في أملج

محمد السعران(صدى):

رأس مشرف القطاع الصحي باملج عبدالله بن عياد الفايدي رئيس لجنة اصدقاء المرضى صباح اليوم الاجتماع التنسيقي للحملة الخيرية ” عيونك حياة ” التي ينفذها مركز السقاف لطب العيون بالتعاون مع مبرة ابو داؤود الخيرية ويشرف عليها لجنة اصدقاء المرضى باملج ، بحضور مدير المستشفى احمد محمد الرفاعي ومدير المراكز الصحية طلال الجميدي واخصائي التسويق والعلاقات العامة بمركز السقاف لطب العيون شريف مشالي ، وعدد من الاعلاميين والمشاركين في الحملة.

وتناول الاجتماع موعد انطلاق الحملة الذي حدد في يوم الاحد ١٩ صفر لهذا العام ، يدشنه محافظ املج زياد بن عبدالمحسن البازعي في قاعة اسكان الملك عبدالله التنموي وسوف يتم تجهيز عيادات ميدانية للكشف المبكر عن امراض العيون يتم خلالها استقبال كافة اهالي المحافظة ومراكزها الراغبين في الكشف وفرزهم حسب الفئات العمرية ويعطى لولوية لمرضى السكر ، كما سيلقي الدكتور سعود بن عبدالعزيز الجهني استشاري طب وجراحة العيون المتخصص في جراحة المياه الزرقاء( الجلوكوما) والمياه البيضاء والليزر محاضرة للتوعية عن مخاطر امراض العيون والكشف المبكر.

من جهته حث مدير العلاقات العامة بالمستشفى حامد مساعد المستحي المدير التنفيذي للجنة أصدقاء المرضى كافة الاسر في املج للاستفادة من هذه الحملة في الكشف على الافراد الذين يعانون من اي مشاكل في العيون واضاف ان هناك تسهيلات للعلاج للحالات التي يتم اكتشافها وتحتاج الى تدخل جراحي.