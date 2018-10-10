مدير عام تعليم الرياض يدشن الحساب الرسمي لمركز التميز

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

دشن المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي بمكتبه الحساب الرسمي لمركز تميز الرياض في موقع التواصل الاجتماعي تويتر بحضور المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ عبدالله بن سعد الغنام ومدير مركز التميز الأستاذ حمد بن راشد آل طالب ومشرف التميز الأستاذ يوسف بن عبدالله الزهراني.

وبارك مدير عام تعليم الرياض تدشين الحساب متمنيا أن يكون منصة ووسيلة لنشر الإبداع والتميز وإبراز المبدعين من منسوبي ومنسوبات تعليم الرياض

من جهته أوضح مدير مركز التميز الأستاذ حمد آل طالب أن المركز يهدف إلى نشر ثقافة التميز وإدارة عملياته والعمل على استدامته في إدارة التعليم ومكاتب التعليم والمدارس التابعة لها والإشراف على مشاركات إدارة تعليم الرياض ومنسوبيها وطلابها في الجوائز الوزارية والمحلية والإقليمية والدولية و تفعيل دور المتميزين في الميدان التعليمي والإستفادة منهم ومن تجاربهم ومشاركاتهم ونشر أفضل الممارسات والمشاركات والتعريف بها مشيراً إلى أن المركز يضم ثلاثة أقسام قسم جوائز التميز وقسم التميز المؤسسي وقسم رعاية التميز .