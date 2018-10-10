8 مؤشرات تنذر بإصابة طفلك بالتوحد

أماني الغامدي(صدى):

إن التوحد ، هو اضطراب النمو العصبي الذي يتصف بضعف التفاعل الاجتماعي، والتواصل اللفظي وغير اللفظي، وبأنماط سلوكية مقيدة ومتكررة.

وتشير الخبيرة النفسية ابتهال عبدالله ، إلى أن هناك بعض الأعراض والعلامات، التي يمكن من خلالها للأم أن تكتشف إصابة طفلها بمرض التوحد .

ومن هذه العلامات :

– أداء حركات مكررة ونمطية بالأيدي أو الأصابع أو الأشياء، مثل اللعب بنفس اللعبة بشكل مكرر ونمطي، ليس فيه تجديد أو تخيل.

-الصعوبة والتكرار في الكلام.

-الاضطراب عند تغيير معين مثل الانتقال من مكان لآخر.

-الاستجابة غير الملائمة للاستثارات الحسية العادية، مثل الحساسية المفرطة للصوت.

-الكلام في الحديث يكون مكرر ومتكلف، مع تكرار كلمات معيّنة (فقدان الحوار مع الناس).

-الصوت يكون غير معبرًا (كالصّراخ)، أو لا يعكس أيًا من الحالات الوجدانية أو العاطفية.

– عدم وجود رُدود فعل لما يجري حوله.

-تصرفات متكررة: الهزهزة، عدم التمركز خلال الجلوس على كرسي (عند الأطفال)، حَملقة دائِمَة بدون سبب.