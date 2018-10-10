بالصور.. عروس تحتفل بزفافها عند قبر عريسها
أظهرت صور مؤلمة لعروس توفي عريسها قبل الزفاف بيوم، مرتدية فستان زفافها، وتقف عند قبر عريسها، الذي توفي في حادث سير قبل عام.
ولقي العريس 27 عامًا مصرعه، مع زميله بعد اصطدام سيارتهما بثلاث سيارات أخرى، لأن سائقها كان مخمورا.
ولتكريم يوم زفافهما، الذي لم يكتب له أن يعقد، زارت الفتاة قبر خطيبها، مرتدية الثوب الذي كان من المنتظر أن ترتديه يوم عرسها.
والتقطت العروس مجموعة من الصور إلى جانب قبر خطيبها في يوم الزفاف الذي لم يحدث، ووضعت بالقرب منه ملابس عمله حيث كان يعمل رجل إطفاء.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55704 ] نشر منذ 2 ساعتين
مخلصه ,,
*****أســــــــــــــير بغرااامك*****[ عدد التعليقات: 80 ] نشر منذ 1 ساعة
مؤلمة جداً…………..
اعزب في الثلاثين[ عدد التعليقات: 50 ] نشر منذ 49 دقيقة
قمة في الوفاء والحب والاخلاص ويش رايك فيا تراني بعد مادخلت دنيا وانا خير خلف لخير سلف