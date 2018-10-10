بالصور.. عروس تحتفل بزفافها عند قبر عريسها

أميرة خالد(صدى):

أظهرت صور مؤلمة لعروس توفي عريسها قبل الزفاف بيوم، مرتدية فستان زفافها، وتقف عند قبر عريسها، الذي توفي في حادث سير قبل عام.

ولقي العريس 27 عامًا مصرعه، مع زميله بعد اصطدام سيارتهما بثلاث سيارات أخرى، لأن سائقها كان مخمورا.

ولتكريم يوم زفافهما، الذي لم يكتب له أن يعقد، زارت الفتاة قبر خطيبها، مرتدية الثوب الذي كان من المنتظر أن ترتديه يوم عرسها.

والتقطت العروس مجموعة من الصور إلى جانب قبر خطيبها في يوم الزفاف الذي لم يحدث، ووضعت بالقرب منه ملابس عمله حيث كان يعمل رجل إطفاء.