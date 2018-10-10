بالصورة.. طول فتاة يتسبب في طردها من منزلها

أنقرة(صدى):

تسبب طول فتاة تركية في طردها من المنزل الذي تعيش به، حيث طردها زوج والدتها، مرجعًا السبب لطولها الذي تجاوز المترين.

وبقيت الفتاة ذات الـ 24 عامًا في الشارع تتوسل السلطات لمساعدتها، فهي مصابة بمرض نادر، يعمل على زيادة هرمون النمو في الجسم.

وتقول الفتاة : ” طردني زوج أمي من المنزل والآن أعيش في الشوارع، لن يوظفني أحد بسبب طولي ” ، موضحة أنه لم يعد لها أحد، فقد دخل والدها السجن ولم يكن سوى أمها التي تزوجت بعد أن حكم على والدها بالسجن.