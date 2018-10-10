منظمتان حقوقيتان تستنكران تسييس قضية اختفاء خاشقجي

عادل الحربي (صدى):

استنكرت كل من المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا ،وأوروبا ،والرابطة الخليجية للحقوق والحريات ، تسييس قضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

واعتبرت المنظمتان تسييس القضية تصرفاً غير حقوقي وغير مهني، لافتتان إلى أن عائلة خاشقجي صرحت بأنها تجري تنسيقاً مع الحكومة السعودية، فيما يخصّ المواطن المفقود جمال خاشقجي.

وأشارت المنظمتان في بيان إلى أن العائلة أكدت ثقتها بالحكومة والإجراءات التي تتخذها، وكل الجهود التي يتم اتخاذها في قضية جمال خاشقجي يتم التنسيق فيها مع الدولة والسفارة في أنقرة.

وذكرت المنظمة العربية والرابطة الخليجية أن بعض الدول لديها أجندة خبيثة، حاولت تمريرها من خلال استغلال موضوع المواطن السعودي جمال خاشقجي، وخاصة النظام القطري وقناة الجزيرة وتنظيم الإخوان الدولي، والأبواق المسعورة التي تهاجم المملكة العربية السعودية لأهداف سيئة ومسيسة.