بعد اتهام المستشفى بالإهمال.. التحاليل تكشف إصابة مريضة المرارة المتوفاة بـ ” التسرطن “

نايف السالم(صدى):

على خلفية وفاة مواطنة خمسينية بعد إجراءها عملية استئصال للمرارة، واتهام ذوويها للمستشفى بالإهمال الطبي، أوضح نائب رئيس الاتصال المؤسسي بالمجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية محمد المقيبل، أنه عُقد اجتماعا لتوضيح حالة المواطنة.

وأوضح أنه تم تشخيص التهاب حاد في المرارة، وتم تقييم حالة المريضة وإعطاؤها ما يلزم لتجهيزها للعمليات وخضعت لاستئصال مرارة ،وظل وضعها الصحي مستقرا فتقرر مغادرتها للمنزل.

وبعد خروجها بيومين شكت المريضة من زيادة في آلام البطن، وتم نقلها عن طريق الهلال الأحمر الأحمر إلى مجمع الدمام الطبي.

وخضعت المواطنة المتوفية، إلى تقييم الحالة بواسطة أطباء الجراحة العامة، ولأشعة سينية وتحاليل شاملة ،أظهرت تجمع سوائل في منطقة العملية فتقرر تنويمها ،وفي اليوم التالي، تم عمل أشعة مقطعية للبطن وتبين وجود التهاب في الغشاء البريتوني للبطن وتجمع سوائل، وتقرر إزالته عن طريق الأشعة التدخلية.

وبدأ الوضع الصحي للمريضة في التدهور، هبوط في معدل الأوكسجين في الدم وانخفاض ضغط الدم مع تسارع في ضربات القلب، ثم توقفه.

وأشار إلى أنه تم تحديد أسباب الوفاة بوجود تسرطن في الجهاز الصفراوي ” سرطان متقدم بالمرارة ” ،بالإضافة إلى وجود جلطة رئوية.

وتم تشكيل لجنة تحقيق طبية متخصصة للوقوف على الإجراءات التي تمت لعلاج المتوفاة وسيتم تطبيق العقوبة على المتسببين، إذا أثبتت التحقيقات وجود إهمال.

إقرأ أيضًا: