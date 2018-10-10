حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- تكونًا للسحب الرعدية الممطرة على مرتفعات (جازان، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ) وسماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار متفرقة على مناطق ( تبوك ، الجوف ، الحدود الشمالية ، الشرقية ).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج, بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية الى جنوبية غربية بسرعة 10-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.