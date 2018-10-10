تعاني من ضعف الشخصية.. تفاصيل قضية خليجية اختلست الملايين لأجل شاب أوهمها بالزواج

أبو ظبي(صدى):

على خلفية تورط سيدة خليجية في اختلاس مبلغ 20 مليون درهم من المصرف الذي تعمل به من أجل شاب أوهمها بالزواج، حددت محكمة جنايات أبوظبي، السابع من نوفمبر المقبل للحكم في تلك القضية التي رفعها المصرف.

وكان محامي السيدة قد أوضح أن تقرير اللجنة الطبية المختصة، قد أكد أنها تعاني من الاكتئاب نظرًا لضعف شخصيتها، وأنها سهلة التعرض للابتزاز العاطفي، وقلة خبرتها بالحياة.

وكان الشاب الذي أوهم المتهمة بالزواج منها، قد أدعى أنه يمتلك أرضًا تجارية ،وشركة تحتاج إلى المال لرفع الحظر عنها، ما دفعها لاختلاس المبلغ، بعدما وعدها بأنه سيرد الأموال فور تمكنه من بيع الارض.