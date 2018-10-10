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  3. تعاني من ضعف الشخصية.. تفاصيل قضية خليجية اختلست الملايين لأجل شاب أوهمها بالزواج

تعاني من ضعف الشخصية.. تفاصيل قضية خليجية اختلست الملايين لأجل شاب أوهمها بالزواج

تعاني من ضعف الشخصية.. تفاصيل قضية خليجية اختلست الملايين لأجل شاب أوهمها بالزواج
أبو ظبي(صدى):

على خلفية تورط سيدة خليجية في اختلاس مبلغ 20 مليون درهم من المصرف الذي تعمل به من أجل شاب أوهمها بالزواج، حددت محكمة جنايات أبوظبي، السابع من نوفمبر المقبل للحكم في تلك القضية التي رفعها المصرف.

وكان محامي السيدة قد أوضح أن تقرير اللجنة الطبية المختصة، قد أكد أنها تعاني من الاكتئاب نظرًا لضعف شخصيتها، وأنها سهلة التعرض للابتزاز العاطفي، وقلة خبرتها بالحياة.

وكان الشاب الذي أوهم المتهمة بالزواج منها، قد أدعى أنه يمتلك أرضًا تجارية ،وشركة تحتاج إلى المال لرفع الحظر عنها، ما دفعها لاختلاس المبلغ، بعدما وعدها بأنه سيرد الأموال فور تمكنه من بيع الارض.


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2197 ] نشر منذ 1 ساعة

يا لطييييييييييييييييييييييييييييف،،

[ عدد التعليقات: 55694 ] نشر منذ 1 ساعة

دايماً قولون // القانون لايحمي مغفلين ,,

[ عدد التعليقات: 4240 ] نشر منذ 1 ساعة

هاذي اللي المفروض تدخل النار استغفر الله لانها في إعداد الأغبياء قال اكتئاب

[ عدد التعليقات: 55694 ] نشر منذ 1 ساعة

ههههههههههههههههههههههه ,,

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