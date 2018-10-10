محكمة جدة تحدد مصير عاق تلفظ على والده وركله بقدمه

نايف السالم(صدى):

أصدرت محكمة جدة حكمًا بمعاقبة شابا عاقا تلفظ على والده الطاعن في السن، بالسجن 5 سنوات، و3 آلاف جلدة مفرقة.

وكان الشاب قد تلفظ على والده بألفاظ خارجة، منها ” لا تفتح فمك يا شايب ” ، و ” انقلع من وجهي ” ، وركله بقدمه، كما حاول الاعتداء على أخته الكبرى والتلفظ عليها هي الأخرى.

وأوضح الأب أن ابنه دخل السجن من قبل لكنه لم يرتدع، متهماً إياه بالتلفظ عليه وإهانته بألفاظ خارجة كونه طاعناً في السبعين من عمره، وشبه مقعد.

وأنكر الشاب التهم، رغم شهادة الأخت ضده، زاعماً أنه كان تحت تأثير المخدرات والمسكرات.