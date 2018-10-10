البحث عن شاب متغيب عن منزله بجازان..و50 ألف لمن يساعد في العثور عليه

تركي السالم(صدى):

تغيب شاب يعاني من اعتلالات نفسية، عن منزله بجازان، منذ الخميس الماضي، إذ خرج من المنزل ولم يعد حتى الآن.

وتقدمت أسرة الشاب ” سعيد معيض سالم ” 15 عامًا، ببلاغ رسمي لدى شرطة الدرب.

ووعد خال المفقود، بمكافأة مالية قدرها 50 ألف ريال لمن يدلي بمعلومات صحيحة، تدل على موقع ابن اخته.

وناشد التواصل معه أو مع عمه في حالة التوصل إلى أي معلومة عن ابنهم على الجوال 0553615218، أو 0533469444.