بالفيديو.. عبدالله البليهد يروي بألم تفاصيل وفاة ابنه في حادث تفجير الحمراء وموقف الملك معه

حمود العنزي (صدى):

روى وكيل إمارة منطقة الرياض ومستشار خادم الحرمين سابقًا معالي الشيخ عبدالله البليهد ،تفاصيل وفاة ابنه محمد في تفجير الحمراء بالرياض عام 2003.

وقال البليهد خلال لقائه ببرنامج ” وينك ” ،إن استشهاد ابنه يعتبر من أصعب المواقف التي واجهها طوال حياته، إذ أنه قتل غدرًا بعد زواجه بفترة قصيرة وإنجابه طفلتين.

وأشار إلى موقف الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- معه، حينما كان أميرًا للرياض وقتها، حيث لم يقصر في زيارة أسرة الشهيد وتأكيده على ملاحقة الجناة وتقديمهم للمحاكمة لينالوا جزاءهم.

وعن أكبر تكريم له في حياته، أكد البليهد أن عمله مع خادم الحرمين عندما كان أمير الرياض، يعد أكبر تكريم له ،مشيرًا إلى أنه استفاد منه كثيرًا طوال فترة عمله في الإمارة.