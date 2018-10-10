داعية مصري: الأغبياء يدخلون النار
وصف الداعية المصري المثير للجدل، مبروك عطية ،التطرف بالغباء ،وبذلك فإن الأغبياء يدخلون النار.
وقال: ” إن من يحرم الشعر أو الفن لا يفهم شيئا، ولدي دواوين شعرية، بعضها يُغنى في مقدمة وخاتمة البرامج الدينية، ومنها البرامج التي أقوم بتقديمها، والحياة فن، والعلم فن، الحياة بسيطة ” .
وأضاف: ” الغباء ذنب، وعلى المسلمين التوبة منه ” ، مستشهدًا على ذلك بقول الله تعالى: ” وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير ” .
alfahd42[ عدد التعليقات: 19302 ] نشر منذ 1 ساعة
ياشينك يا وجه الفلس
alfahd42[ عدد التعليقات: 19302 ] نشر منذ 1 ساعة
انت اغبى الاغبياء
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 10620 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههه😊استغفرالله بس ماصدق حتى فتاويكم☺😁