داعية مصري: الأغبياء يدخلون النار

القاهرة(صدى):

وصف الداعية المصري المثير للجدل، مبروك عطية ،التطرف بالغباء ،وبذلك فإن الأغبياء يدخلون النار.

وقال: ” إن من يحرم الشعر أو الفن لا يفهم شيئا، ولدي دواوين شعرية، بعضها يُغنى في مقدمة وخاتمة البرامج الدينية، ومنها البرامج التي أقوم بتقديمها، والحياة فن، والعلم فن، الحياة بسيطة ” .

وأضاف: ” الغباء ذنب، وعلى المسلمين التوبة منه ” ، مستشهدًا على ذلك بقول الله تعالى: ” وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير ” .