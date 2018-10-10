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داعية مصري: الأغبياء يدخلون النار

داعية مصري: الأغبياء يدخلون النار
القاهرة(صدى):

وصف الداعية المصري المثير للجدل، مبروك عطية ،التطرف بالغباء ،وبذلك فإن الأغبياء يدخلون النار.

وقال: ” إن من يحرم الشعر أو الفن لا يفهم شيئا، ولدي دواوين شعرية، بعضها يُغنى في مقدمة وخاتمة البرامج الدينية، ومنها البرامج التي أقوم بتقديمها، والحياة فن، والعلم فن، الحياة بسيطة ” .

وأضاف: ” الغباء ذنب، وعلى المسلمين التوبة منه ” ، مستشهدًا على ذلك بقول الله تعالى: ” وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير ” .


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 19302 ] نشر منذ 1 ساعة

ياشينك يا وجه الفلس

[ عدد التعليقات: 19302 ] نشر منذ 1 ساعة

انت اغبى الاغبياء

[ عدد التعليقات: 10620 ] نشر منذ 1 ساعة

ههههه😊استغفرالله بس ماصدق حتى فتاويكم☺😁

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