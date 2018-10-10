” لماذا تشكو لسع النحل وتنسى حلاوة العسل ” .. القرني يقدم أعظم حل لضيق الصدر
تساءل الشيخ الداعية عائض القرني: ” لماذا ترى من الليل سواده، ولا تشاهد حُسن القمر والنجوم؟! لماذا تشكو لسع النحل، وتنسى حلاوة العسل؟! ” ، ذلك في إشارة منه إلى أن نفس الإنسان هي التي تحدد ما يراه.
وقال القرني إن : ” نفسك كالسائل الذي يلون الإناء بلونه، فإن كانت نفسك راضية سعيدة رأيت السعادة والخير، وإن كانت ضيقة متشائمة رأيت الشقاء والشر ” .
وعن حل لضيق الصدر ،أكد أن ” الصلاة ” هي أعظم حل، مستشهدًا بقول الله تعالى : ” وَلَقَدْ نعلم أنك يضيق صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ” .
وأضاف: ” الحل كان ” فسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ ” ، في تأكيد على أن الصلاة هي الحل الصحيح.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 10620 ] نشر منذ 2 ساعتين
👍الله يجزاك الخير
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35477 ] نشر منذ 2 ساعتين
قلنا لهم قبلك يبوعبدالله
خل عيونك مثل عيون النحلة الي ماتشوف غير الأزهار والورود والعسل
ولاتصير مثل الذبابة الي ماتشوف.غير الزبايل والروائح النتنه🙂
alfahd42[ عدد التعليقات: 19302 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يوفقك يا شيخ لكل خير