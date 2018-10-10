” لماذا تشكو لسع النحل وتنسى حلاوة العسل ” .. القرني يقدم أعظم حل لضيق الصدر

نايف السالم(صدى):

تساءل الشيخ الداعية عائض القرني: ” لماذا ترى من الليل سواده، ولا تشاهد حُسن القمر والنجوم؟! لماذا تشكو لسع النحل، وتنسى حلاوة العسل؟! ” ، ذلك في إشارة منه إلى أن نفس الإنسان هي التي تحدد ما يراه.

وقال القرني إن : ” نفسك كالسائل الذي يلون الإناء بلونه، فإن كانت نفسك راضية سعيدة رأيت السعادة والخير، وإن كانت ضيقة متشائمة رأيت الشقاء والشر ” .

وعن حل لضيق الصدر ،أكد أن ” الصلاة ” هي أعظم حل، مستشهدًا بقول الله تعالى : ” وَلَقَدْ نعلم أنك يضيق صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ” .

وأضاف: ” الحل كان ” فسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ ” ، في تأكيد على أن الصلاة هي الحل الصحيح.