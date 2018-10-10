سبب إلغاء ودية أحد مع أستراليا
اعتذر المنتخب الأسترالي عن خوض المباراة الودية التي كان من المقرر أن تجمعه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أحد، في الإمارات.
وأصدر نادي أحد بيانًا عبر حسابه بموقع ” تويتر ” جاء فيه : ” اعتذر المنتخب الأسترالي عن خوض اللقاء الودي مع فريق أحد بسبب الاشتراطات الدولية التي لا تسمح للمنتخب بخوض مباريات ودية مع أندية في أيام ” فيفا ” .
وذكر البيان: ” يجري التنسيق حاليا مع نادي الوحدة لخوض مباراة ودية، كما يجرى التنسيق لخوض مباراة ودية أخرى بدلا من مباراة المنتخب الأسترالي للاستفادة القصوى من معسكر الفريق بالإمارات ” .
واستغل أحد فترة توقف الدوري الحالية بالدخول في معسكر بالإمارات، استعدادا لاستئناف مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .
alfahd42[ عدد التعليقات: 19302 ] نشر منذ 2 ساعتين
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