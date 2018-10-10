سبب إلغاء ودية أحد مع أستراليا

نواف السالم(صدى):

اعتذر المنتخب الأسترالي عن خوض المباراة الودية التي كان من المقرر أن تجمعه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أحد، في الإمارات.

وأصدر نادي أحد بيانًا عبر حسابه بموقع ” تويتر ” جاء فيه : ” اعتذر المنتخب الأسترالي عن خوض اللقاء الودي مع فريق أحد بسبب الاشتراطات الدولية التي لا تسمح للمنتخب بخوض مباريات ودية مع أندية في أيام ” فيفا ” .

وذكر البيان: ” يجري التنسيق حاليا مع نادي الوحدة لخوض مباراة ودية، كما يجرى التنسيق لخوض مباراة ودية أخرى بدلا من مباراة المنتخب الأسترالي للاستفادة القصوى من معسكر الفريق بالإمارات ” .

واستغل أحد فترة توقف الدوري الحالية بالدخول في معسكر بالإمارات، استعدادا لاستئناف مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .