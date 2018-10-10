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علي عدنان: الدوري السعودي من أفضل دوريات العالم

علي عدنان: الدوري السعودي من أفضل دوريات العالم
ماجد محمد(صدى):

صرح العراقي علي عدنان لاعب أتلانتا الإيطالي،بأنه تلقى عدة عروض سعودية لكنه فضل البقاء في إيطاليا ، قائلا: ” إن شاء الله سألعب في الدوري السعودي مستقبلًا ” .

وقال عدنان : ” الدوري السعودي من أهم وأبرز الدوريات على مستوى العالم والتسويق هو السبب في قلة المحترفين العراقيين “.

اوأضاف: ” لدوري الإيطالي أصعب من الإنجليزي ،والإسباني لأنه دوري تكتيكي ويعتمد على القوة البدنية والدفاع وأحببت الاستمرار فيه ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 19302 ] نشر منذ 2 ساعتين

يعني اذا تقاعدت تجي

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