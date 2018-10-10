علي عدنان: الدوري السعودي من أفضل دوريات العالم

ماجد محمد(صدى):

صرح العراقي علي عدنان لاعب أتلانتا الإيطالي،بأنه تلقى عدة عروض سعودية لكنه فضل البقاء في إيطاليا ، قائلا: ” إن شاء الله سألعب في الدوري السعودي مستقبلًا ” .

وقال عدنان : ” الدوري السعودي من أهم وأبرز الدوريات على مستوى العالم والتسويق هو السبب في قلة المحترفين العراقيين “.

اوأضاف: ” لدوري الإيطالي أصعب من الإنجليزي ،والإسباني لأنه دوري تكتيكي ويعتمد على القوة البدنية والدفاع وأحببت الاستمرار فيه ” .