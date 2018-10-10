بالفيديو.. القبض على مفحطين بعد محاولتهم تضليل رجال الأمن بطريقة ماكرة
تمكنت الجهات الأمنية التابعة لإدارة مرور الرياض من القبض على مجموعة من المفحطين بعد محاولتهم التخفي وتضليل الجهات الأمنية بطريقة ماكرة.
وتفصيلا؛ عثر رجال التحريات الأمنية على سيارات المفحطين داخل ورشة في إحدى الصناعيات بعدما حاولوا بالتواطؤ مع الورشة تضليل الجهات الأمنية عبر إصلاح السيارات بسرعة.
وقد نزع المفحطون خلال ممارستهم التفحيط لوحات المركبات وظللوها بالكامل، كي لا تتمكن الجهات الأمنية من التعرف على مركباتهم والقبض عليهم.
الجدير بالذكر أن إحدى السيارات التي ضبطتها الجهات الأمنية ” هوندا أكورد ” قد ظهرت في مقطع متداول واصطدم سائقها بسيارة أخرى ” فورد ” وأحدث بها أضراراً كبيرة ولاذ بالهرب من موقع الحادث.
البحث والتحري بمرور منطقة الرياض
تقبض على المفحط 👍🏻
التغطية عبر السناب الأمني pic.twitter.com/nF1tLxLAbx
— سامي الشيباني (@samy5400) October 9, 2018
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35476 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب وش العقوبة الي تنتظره
وليش مايتم مصادرة المركبة
وسحب الرخصة إن كان يحمل رخصة😐
alfahd42[ عدد التعليقات: 19289 ] نشر منذ 18 دقيقة
اجلدوه وغرموه واسجنوه اقل شي شهر انفرادي لاتحطونه مع احد