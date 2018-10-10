بالفيديو.. القبض على مفحطين بعد محاولتهم تضليل رجال الأمن بطريقة ماكرة

علي القحطاني(صدى):

تمكنت الجهات الأمنية التابعة لإدارة مرور الرياض من القبض على مجموعة من المفحطين بعد محاولتهم التخفي وتضليل الجهات الأمنية بطريقة ماكرة.

وتفصيلا؛ عثر رجال التحريات الأمنية على سيارات المفحطين داخل ورشة في إحدى الصناعيات بعدما حاولوا بالتواطؤ مع الورشة تضليل الجهات الأمنية عبر إصلاح السيارات بسرعة.

وقد نزع المفحطون خلال ممارستهم التفحيط لوحات المركبات وظللوها بالكامل، كي لا تتمكن الجهات الأمنية من التعرف على مركباتهم والقبض عليهم.

الجدير بالذكر أن إحدى السيارات التي ضبطتها الجهات الأمنية ” هوندا أكورد ” قد ظهرت في مقطع متداول واصطدم سائقها بسيارة أخرى ” فورد ” وأحدث بها أضراراً كبيرة ولاذ بالهرب من موقع الحادث.