توقيع مذكرة تعاون بين شركة تراثنا و الجمعية السعودية للمحافظة على التراث

بدر الحارثي(صدى):

انطلاقا من تحقيق رؤية ٢٠٣٠ و التي من أهدافها المحافظة على الهوية الوطنية و الإرث الثقافي السعودي والتعريف به و نقله إلى الأجيال القادمة ، تم توقيع مذكرة تعاون بين كل من حاضنة الأعمال شركة تراثنا للمسؤولية الإجتماعية و الجمعية السعودية للمحافظة على التراث #نحن-تراثنا مساء يوم الثلاثاء ٢٩ محرم ١٤٤٠هـ الموافق ٩ أكتوبر ٢٠١٨م ، وقد وقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لشركة تراثنا للمسؤولية الإجتماعية المهندس/ماجد الحربي و المدير العام للجمعية السعودية للمحافظة على التراث الأستاذ / عبدالرحمن العيدان وذلك في مقر الجمعية السعودية للمحافظة على التراث.

وسيتم من خلال المذكرة التعاون في عدة محاور، شملت مجال الحفاظ على الحرف التراثية و استدامتها ، إقامة برامج و دورات تدريبية متنوعة للحرفين ، تشجيع الحرفيين والحرفيات على تطوير مهاراتهم وصقلها

حيث أن تراثنا مبادرة مجتمعية تابعة لشركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب)، و الهدف منها هو الحفاظ على التراث السعودي الأصيل بكافة مكوناته ، و تقديم كافة أشكال التعاون لتحويل الحرفيين السعوديين إلى رواد أعمال ذو مشاريع مستدامة وناجحة .