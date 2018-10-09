بالصور.. ” الشثري ” يرد على سبب تأخر انطلاق مسابقة الوعي الإعلامي لـ3 سنوات

سعيد العجل(صدى):

أوضح الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ” نبراس ” ، الدكتور فيصل بن سعد الشثري، سبب تأخر انطلاق المسابقة رغم مضى 3 سنوات على انطلاق نبراس .

وقال ” الشثري ” ، ردًا على سؤال لصحيفة ” صدى ” : ” أن تصل متأخرًا خير من أن لا تصل ” .

وأعلن الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، عن إنشاء 12 مستشفى على مستوى المملكه متخصصة لعلاج الإدمان.

جاء ذلك خلال المؤتمر الإعلامي لمسابقة الأمانة للوعي الإعلامي والذي أقيم مساء اليوم بمقر اللجنة بالرياض.