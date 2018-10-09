شرطة الجوف تعلق على إصابة مواطن بشلل نتيجة الضرب وتقبض على المتورط

سهو الهشال(صدى):

علَّقت شرطة منطقة الجوف، على المقطع المتداول بوسائل التواصل الاجتماعي، عن إصابة مواطن بشلل نتيجة تعرضه للضرب.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف، بأنه وبالإشارة لمقطع الفيديو المتداول بوسائل التواصل الاجتماعي عن إصابة مواطن بشلل نتيجة تعرضة للضرب، فقد تمت مباشرة بلاغاً مساء يوم الاحد ١٤٤٠/١/٢٧هـ من مستشفى القريات عن وصول مواطن بالعقد الثاني من عمره للعلاج من إصابة نتيجة تعرضه للإعتداء بالضرب، حيث تلقى العلاج وغادر المستشفى في اليوم التالي.

وأضاف أنه تم القبض على المتورط في ذلك في حينه، وأقر بإعتداءه على المُدّعي، وجرى إيقافه، وإحالة القضية لفرع النيابة العامة.