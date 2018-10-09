الفاشينيستا الكويتية خلود تحصل على حكم بالبراءة من تهمة الإساءة عبر مواقع التواصل

خالد الظفيري(صدى):

كشفت المحامية مريم فيصل البحر، اليوم الثلاثاء عن حصول الفاشينيستا الكويتية المعروفة باسم الدكتورة خلود، على حكم بالبراءة من تهمة الإساءة إلى أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت المحامية الكويتية عبر حسابها الرسمي ” إنستجرام ” : محكمة الاستئناف تقضي ببراءة موكلتي الدكتورة خلود من الإساءة إلى أحد مشاهير السوشيال ميديا.

وأضافت: سنقوم برفع دعوى رد اعتبار وتعويض أدبي، الحمد لله حمدًا كثيرًا مباركًا، شكرًا لقضائنا العادل شكرًا لثقة موكليني.