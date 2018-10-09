امرأة تزور إقرار حالة وتدعي عدم زواجها للحصول على الأموال

أبوظبي(صدى):

تواجه سيدة خليجية، تهمة تزوير شهادة إثبات حالة صادرة من إدارة الكاتب العدل، تفيد بأنها غير متزوجة بخلاف الحقيقة.

وتفصيلًا، تباشر محكمة جنايات أبو ظبي، واقعة ادعاء سيدة أنها غير متزوجة للحصول على مساعدات مالية بقيمة 125 ألف درهم، حيث تم اكتشاف الأمر من قبل إحدى الجهات الحكومية المعنية بتقديم المساعدات.

وأحيلت السيدة و3 أشخاص آخرين منهم زوجها، إلى المحكمة المختصة؛ للنظر في واقعة التزوير، إلا أنهم أكدوا أنهم وقّعوا على إقرار الحالة بأنها لا تعمل فقط وليست غير متزوجة.