الأمن التركي فتّش طائرة سعودية خاصة يوم اختفاء ” خاشقجي ” ولم يعثر عليه

علي القحطاني(صدى):

كشفت وكالة الأناضول التركية الرسمية، اليوم الثلاثاء، أن الأمن التركي قام بتفتيش طائرة سعودية خاصة في يوم اختفاء خاشقجي ولم تعثر على أثر له فيها.

وأوضحت الوكالة، أن الأمن التركي سمح للطائرة السعودية بالمغادرة لعدم وجود أي صلة باختفاء ” خاشقجي ” .

وفي سياق متصل، أعلن مستشار الرئيس التركي ياسين أقطاي، تراجعه عن تصريحاته بشأن مقتل خاشقجي قائلًا: ” لابد أن نتحدث بشكل أكيد، وبدون دليل يجب أن لا نتحدث ” .

وأوضح ” أقطاي ” أن لا يستبعد وجود ” مؤامرة من طرف ثالث ” لتعكير العلاقة السعودية التركية، قائلًا : ” القضية لا تفيد المملكة ولا تركيا ” .

تأتي هذه التصريحات بالتزامن، مع قيام مفتشين أتراك بجولة داخل مقر القنصلية في اسطنبول وتأكدوا من عدم وجود ” خاشقجي ” على الإطلاق داخل القنصلية.