منشئات الهلال تجمع قطبي العالم البرازيل والارجنتين

خالد البر(صدى):

من مفارقات بطولة سوبر كلاسيكو التي تقام في السعودية مناصفة بين جده والرياض ان جمع نادي الهلال قطبي العالم لاداء التدريبات والمباريات على ملاعبة.

حيث يودي منتخب الارجنتين تدريباته الاعتيادية خلال اليوم الماضية على ملعب الملك سلمان بالنادي استعدادا لمواجهة العراق يوم بعد غد الخميس.

في حين يصل منتخب البرازيل المرشح الاكبر للفوز بالبطولة يوم الخميس القادم للرياض ويتمرن بعدها على ملعب نادي الهلال في جامعة الملك سعود قبل ان يلعب لقاءه مع نظيرة السعودي على نفس الملعب يوم الجمعة.

وتاتي اختيارات الاتحاد السعودي لملاعب نادي الهلال لتدريبات اقوى منتخبات العالم ؛كانصاف للجهود المبذوله في النادي لتوفير بيئة مناسبه للاعبي الفريق لاداء التدريبات والمباريات وهو ما يحسب لادارات النادي المتعاقبه.