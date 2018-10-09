المستشار القحطاني: خلايا عزمي تحاول تحريف كلامي لكن الحقائق واضحة

علي القحطاني(صدى):

كشف المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني، أن خلايا عزمي تحاول تحريف كلامه عن محاولة تنظيم الحمدين بالتنسيق مع المسعري وسعد الفقيه الذي يغرد على تويتر باسم (مجتهد) لاغتيال الملك عبدالله رحمه الله .

وقال القحطاني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : الحقائق واضحة وثابتة ولا يمكن لهم تحريفها أو التنصل من محاولتهم البشعة والتي عفا عنها بقلبه الكبير وقتها وأتمنى أن نرى هذه الحقائق في المحاكم وقريبًا.

وأضاف : مرتزقة الإعلام العربي ممن يهاجمون السعودية والدول الأربع وكما قلت سابقًا يجب وضعهم في القائمة السوداء وأن لا يتم التعاقد معهم في الإعلام المملوك لهذه الدول حتى لو انتهت الأزمة ولو بعد عشرين سنة.

وتابع : هؤلاء فكرتهم أن تغيير الولاءات و ” حب الخشوم ” يضمن لهم الارتزاق الإعلامي يجب أن تنتهي.