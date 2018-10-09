وزير الخدمة المدنية يرفع شكره لخادم الحرمين وولي العهد بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء

محمد السعران(صدى):

رفع معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان أسمى آيات الشكر والامتنان الكبيرَيْن على الثقة الغالية من لدن مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- ومقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بتشكيل لجنةٍ برئاسة وزير الخدمة المدنية وعضوية ممثلين من وزارتي الخدمة المدنية والمالية، ومن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، تتولى البتّ في شأن اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والقواعد والأحكام ذات الصلة، بحيث تَصدُر اللوائحُ المشارُ إليها بقرارٍ من وزير الخدمة المدنية.

وأوضح معالي وزير الخدمة المدنية -في هذا السياق- أنَّ قرار مجلس الوزراء الموقر جاء متسقاً مع تحقيق متطلبات رؤية المملكة 2030 وما انبثق عنها من برامج مختلفة منها برنامج التحول الوطني الذي يهدف إلى تحقيق التميز في الأداء الحكومي ورفع جودة الخدمات الحكومية المقدمة للجميع.

وبيّن معالي وزير الخدمة المدنية، أن قرار مجلس الوزراء الموقّر سيتيح للوزارة استكمالَ مشروع تحديثِ لوائح الخدمة المدنية ووضعَ القواعد التنفيذية لها، لتتماشى بشكل عصري وحديث مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية وبما يحقّق الأهداف المرسومة في وثيقة التحول الوطني 2020، والتي تركِّز على أن يكون دور الوزارة ممكناً وداعماً للجهات الحكومية في إدارة مواردها البشرية بشكلٍ ميسر وسليم، كما ستعمل الوزارة بعد استكمال هذا المشروع على أتمتة هذه اللوائح وإطلاقها ضمن منظومة البوابة الإلكترونية والتي تعمل الوزارة عليها الآن وذلك لتيسير العمل على هذه اللوائح والاستفادة منها بشكل آلي وآمن وسريع من قبل كافة الجهات الحكومية وكذلك الموظف العام.

وختم معالي وزير الخدمة المدنية شكره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بالتأكيد على ما تلقاه الخدمة المدنية من اهتمام ورعاية من القيادة الحكيمة، مما سيكون له الأثر البالغ على أعمال الوزارة وقدرتها في تحقيق المطلوب منها في مسيرة التحديث والتطوير التي تمرّ بها المملكة العربية السعودية -حرسها الله- في سياق رؤية عازمة على مستقبلٍ أفضل، ونظرة استشرافية تقوم على ثقةٍ بالقدرات والإمكانات المختلفة.