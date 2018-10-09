أهالي الخاط يودعون الطفلة ضحية الصعق الكهربائي بالمجاردة

علي القحطاني(صدى):

في مشهد جنائزي مهيب، ودَّع مركز الخاط بمحافظة المجاردة الطفلة جنى ضحية الصعق الكهربائي بشارع الفن إلى مثواه الأخير.

وأدى وكيل إمارة عسير المهندس خالد الربيعة، وأمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، ومدير الشؤون الإدارية والمالية بالإمارة عبدالعزيز العسبلي، ومحافظ المجاردة يحيى آل حموض، ورئيس مركز خاط علي الطارقي، ومشايخ وأعيان قبائل مركز خاط ومدراء الإدارات الحكومية بالمحافظة صلاة الميت مع جموع المصلين على الطفلة جنى الشهري ضحية شارع الفن.

وأكد وكيل الإمارة على حرص أمير المنطقة ونائبه على ملف القضية، مشددا على ضرورة محاسبة المتسبب في وفاة الطفلة جنى وفق التحقيقات.