بالفيديو.. تراشق بالأيدي والكراسي بين ضيوف برنامج على الهواء لإختلاف فقهي

القاهرة(صدى):

وقعت مشادة كلامية بين ضيوف برنامج ” خط أحمر ” على قناة LTC المصرية، أمس الإثنين، وتطورت إلى تشابك بالأيدي والكراسي، مما أدى إلى إصدار المجلس الأعلى لشؤون الإعلام والصحافة قرارًا بوقف بث البرنامج لمدة أسبوعين.

وتفصيلا؛ اختلفا الداعية جمعة محمد عبد الحميد والداعية محمد رجائي الملاح، على مسألة فقهية حول قضية ” إنفاق الزوج على زوجته ، ما أدّى إلى نشوب شجار بينهما انتهى بإصابة أحدهما بجروح على الوجه.

وقامت إدارة القناة بقطع البث عن البرنامج أثناء تراشق الضيوف بالألفاظ الخارجة، واعتبر المجلس الأعلى الواقعة انتهاكًا لميثاق الشرف الإعلامي، وإساءةً للزي الأزهري، الأمر الذي ينال من هيبة واحترام المؤسسات الدينية.