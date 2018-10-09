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بالفيديو.. جدار قابل للانهيار في إحدى المدارس بجدة

بالفيديو.. جدار قابل للانهيار في إحدى المدارس بجدة
نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو وثقه أحد الأشخاص بجدة لافتة تنبيه وتحذير علقت على جدار إحدى مدارس البنات الخاصة بحي الزهراء تطلب الابتعاد عن الجدار لأنه قابل للانهيار.

وقال موثق الفيديو إن اللوحة التحذيرية غير كافية للأطفال والأجانب غير الملمين باللغة العربية يجهلون ما تتضمنه هذه اللافتة.

وطالب المواطنون الجهات الأمنية باتخاذ الإجراءات المناسبة لوسائل السلامة على الموقع قبل أن يسقط جدار إحدى المدارس بحي الزهراء على أحد المارة.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 140 ] نشر منذ 29 دقيقة

والله بدون هزاررر
نص جدران جده قابله للأنهيار اليوم او بكرا من كثره الغش بالتنفيذ

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