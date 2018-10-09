بالفيديو.. جدار قابل للانهيار في إحدى المدارس بجدة
أظهر مقطع فيديو وثقه أحد الأشخاص بجدة لافتة تنبيه وتحذير علقت على جدار إحدى مدارس البنات الخاصة بحي الزهراء تطلب الابتعاد عن الجدار لأنه قابل للانهيار.
وقال موثق الفيديو إن اللوحة التحذيرية غير كافية للأطفال والأجانب غير الملمين باللغة العربية يجهلون ما تتضمنه هذه اللافتة.
وطالب المواطنون الجهات الأمنية باتخاذ الإجراءات المناسبة لوسائل السلامة على الموقع قبل أن يسقط جدار إحدى المدارس بحي الزهراء على أحد المارة.
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 140 ] نشر منذ 29 دقيقة
والله بدون هزاررر
نص جدران جده قابله للأنهيار اليوم او بكرا من كثره الغش بالتنفيذ
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35458 ] نشر منذ 14 دقيقة
لو أشوفه أبعطيه دفه بصدام الجمس
أحسن لايطيح على أحد😐