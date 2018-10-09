وقوع حادث دهس أمام مبنى STC بالمخواة

إبراهيم الزهراني(صدى):

صرح المتحدث الرسمي بهئية الهلال الاحمر السعودي بالباحة عماد منسي الزهراني ، بانه تلقت عمليات الهلال الاحمر على الرقم الموحد للهئية 997 بلاغ عن حالة دهس في تمام الساعة 20:05 مساء اليوم الموقع المخواه – امام مبني STC وتم المباشرة

واضاف الزهراني وبعد الكشف على الاصابه اتضح إنها بالراس و خطيره مع سحجات بالاطراف وتم عمل الاسعاف بالموقع ووقف النزيف .

واردف قام الفرقة الاسعافيه بشفط السوائل للمصاب لحين وصولهم الطوارىء بمستشفى المخواه والذي كان بانتظار المصاب بعددا من الأطباء والممرضين