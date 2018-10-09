  • الثلاثاء 9

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. حوادث
  3. وقوع حادث دهس أمام مبنى STC بالمخواة
  • نشر : منذ 45 دقيقة
  • 1٬323
  • 0
  • حوادث

وقوع حادث دهس أمام مبنى STC بالمخواة

وقوع حادث دهس أمام مبنى STC بالمخواة
إبراهيم الزهراني(صدى):

صرح المتحدث الرسمي بهئية الهلال الاحمر السعودي بالباحة عماد منسي الزهراني ، بانه تلقت عمليات الهلال الاحمر على الرقم الموحد للهئية 997 بلاغ عن حالة دهس في تمام الساعة 20:05 مساء اليوم الموقع المخواه – امام مبني STC وتم المباشرة

واضاف الزهراني وبعد الكشف على الاصابه اتضح إنها بالراس و خطيره مع سحجات بالاطراف وتم عمل الاسعاف بالموقع ووقف النزيف .

واردف قام الفرقة الاسعافيه بشفط السوائل للمصاب لحين وصولهم الطوارىء بمستشفى المخواه والذي كان بانتظار المصاب بعددا من الأطباء والممرضين


الوسوم:,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *