شاهد.. لحظة وقوع تصادم مروع بين سيارتين في المدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو لحظة وقوع حـادث مروري مروع بين مركبتين في تقاطع داخل حي الأزهري بالمدينة المنورة.

وأبان المقطع الذي رصدته إحدى كاميرات المراقبة قيام سيارة سيدان صغيرة بالتوجه بسرعة نحو تقاطع مروري دون أن يحاول سائقها تهدئتها أو إيقافها عند التقاطع المنتهي عند شارع مزدوج، في الوقت الذي كانت سيارة دفع رباعي قادمة في الاتجاه الآخر من الشارع المزدوج، مما أدى إلى ارتطام السيارتين

وانقلبت السيارة الصغيرة عدة مرات بعد أن اصطدمت بسيارة الدفع الرباعي، فيما لم يُعرف ما إن كان الحادث قد تسبب بوفيات أو إصابات بليغة.