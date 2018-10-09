بالفيديو.. طارق الحبيب يكشف طريقة التعامل مع مجهولي الهوية ويطرح مبادرة التبني المعرفي

علي القحطاني(صدى):

أكد البروفيسور طارق الحبيب، استشاري الطب النفسي، أن مسميات مجهولو الهوية لا تهم، مؤكدًا أن المهم هو تغيير طريقة التعامل معهم، ومعرفة التغيرات النفسية التي يمر بها هذا الشخص للتعامل معه.

وأضاف خلال لقاءه ببرنامج ” يا هلا ” ، أنه يجب إبلاغ مجهول الأبوين بحقيقة نسبه ما بين الثانية والرابعة من عمره قبل أن تتشكل هويته ويفهم معنى الأب والأم، مؤكدًا أن المراهق يحدث له تغييرات المراهقة وإذا تم خباره في هذا السن سيحدث بداخله انفجار نفسي.

وأوضح أنه يجب أن يعد الرد للطفل على سؤال ” ماهي حقيقة والدي ” ، كما أنه يجب إخفاء الحقيقة عن الأقارب حتى لا يتم إخباره من قبل الأطفال.

ووجه ” الحبيب ” ، رسالة إلى مجهول الهوية قائلًا : ” أمامك أن تدمر نفسك وأن تنتحر، وأمامك طريق آخر يجب أن تفكر فيه، وهو تحدي هذه المشاعر بالنجاح والإبداع ” .

ونادى ” الحبيب ” ، رواد المجتمع بالتبني المعرفي لأن ذلك سيعطي للولد قيمة ذاتية عند نفسه، داعيًا الراغبين من رواد المجتمع إلى التواصل معه من أجل توصيلهم بأصحاب الحالات التي تحتاج الرعاية.

مجهول أبوين.. مجهول نسب.. لقيط.. ما هي التسمية الصحيحة التي يجب أن نطلقها على هذه الفئة؟

البروفيسور #طارق_الحبيب يجيب: المسميات لا تهم، المهم أن نغير طريقة التعامل.. تابعونا الآن في #برنامج_ياهلا pic.twitter.com/LcYRKCbJ1w — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 9, 2018

البروفيسور #طارق_الحبيب:

يجب إبلاغ مجهول الأبوين بحقيقة نسبه ما بين الثانية والرابعة من عمره قبل أن تتشكل هويته ويفهم معنى الأب والأم#برنامج_ياهلا #خليجية pic.twitter.com/MCgsGsoMLl — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 9, 2018

البروفيسور #طارق_الحبيب:

على من يتطوع لتبني طفل أن ينتبه لهذه النقطة، وأن يجهز ردا على سؤاله يوما: ما هي حقيقة والديّ؟.. هكذا يمكن أن نجيبه..#برنامج_ياهلا #خليجية pic.twitter.com/K6p28h9ym3 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 9, 2018

البروفيسور #طارق_الحبيب:

أقول لمجهول الوالدين:

أمامك أن تدمر نفسك وأن تنتحر، وأمامك طريق آخر يجب أن تفكر فيه، وهو تحدي هذه المشاعر بالنجاح والإبداع..#برنامج_ياهلا #خليجية pic.twitter.com/hGL6LXVKxL — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 9, 2018