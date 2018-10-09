مستشفى الملك عبدالله الجامعي يعلن عن وظائف هندسية وصحية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أتاح مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وظائف هندسية وصحية شاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات.

وأوضحت إدارة المستشفى أن العمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض، مبينة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى مهندس أول مصادر المعدات: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الهندسة الطبية الحيوية، أو الإلكترونيات)، فني ثالث- خدمات المرضى: شهادة الدبلوم في تخصص إدارة الرعاية الصحية، أو في أي مجال ذي الصلة.

وأكدت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 أكتوبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 أكتوبر 2018م، مشيرة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنــا .