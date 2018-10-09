” الفواز ” يتابع التجهيزات المقدمة لوفد المنتخب العراقي بالرياض

ماجد محمد(صدى):

تفقد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم قصي الفواز يرافقه نائبه لؤي السبيعي اليوم ، وفد المنتخب العراقي لكرة القدم في مقر إقامته في الرياض.

جاء ذلك في إطار زياراته للوفود المشاركة في بطولة سوبر كلاسيكو التي ستنطلق بعد غدٍ بمشاركة منتخبات السعودية والعراق والبرازيل والأرجنتين.

والتقى رئيس الاتحاد السعودي في زيارته رئيس الاتحاد العراقي عبدالخالق مسعود ، حيث

و اطمأن رئيس الاتحاد السعودي خلال زيارته على كافة التجهيزات والخدمات المقدمة للوفد خلال فترة إقامته، والتقى رئيس الاتحاد العراقي عبدالخالق مسعود الذي قدم للفواز درعاً تذكارياً تقديراً للزيارة.

وعبر عبدالخالق مسعود عن تقديره و شكره لمعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ على إتاحة الفرصة للمنتخب العراقي للمشاركة في البطولة ، مقدماً في الوقت نفسه الشكر لرئيس الاتحاد السعودي قصي الفواز على الجهود المبذولة والخدمات المقدمة للوفد العراقي.