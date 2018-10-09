الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة عسير تقدم خدماتها لمنسوبي المحكمة الجزائية بأبها

محمد السعران(صدى):

بدأت وحدة الأحوال المدنية المتنقلة بمدينة أبها صباح اليوم الثلاثاء تقديم خدماتها لمنسوبي المحكمة الجزائية بأبها لمدة يومين اعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق 29/1/1440هـ، وذلك في إطار تفعيلها لمبادرة ” نأتي إليك ” المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة.

وأكد المتحدث الإعلامي للأحوال المدنية ” محمد الجاسر ” أن الهدف من التواجد في الجهات الحكومية والخاصة، هو تيسير إنهاء المعاملات لعموم الراغبين في الاستفادة من خدمات الأحوال المدنية، مبينًا أن القطاع سيواصل العمل على تنفيذ خطته المدروسة لمبادرة ” نأتي إليك ” الموجهة لمنسوبي القطاعات الحكومية والخاصة وخدمتهم في أماكن تواجدهم.

واوضح أن الوحدة المتنقلة تقدم كافة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها، إضافة إلى استخراج سجل الأسرة، وتعديل المهن والعديد من الخدمات .