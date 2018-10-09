رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم يلتقي الجهازين الإداري والفني ولاعبي المنتخب السعودي الأول

الرياض(صدى):

التقى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم قصي بن عبدالعزيز الفواز اليوم, الجهازين الإداري والفني ولاعبي المنتخب السعودي الأول، وذلك خلال الزيارة التي قام بها لتدريب المنتخب في استاد الأمير فيصل بن فهد ، في إطار معسكره الإعدادي المقام في مدينة الرياض ، تحضيراً للمشاركة في بطولة سوبر كلاسيكو الودية، والتي تأتي ضمن مراحل إعداده للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2019.

ووقف رئيس الاتحاد السعودي خلال زيارته التي رافقه فيها نائبه لؤي السبيعي ، وعضو مجلس الإدارة الدكتور تركي العواد على استعدادات المنتخب وجاهزيته من كافة الجوانب الإدارية والفنية.

ونقل الفواز خلال لقائه بلاعبي المنتخب تحيات معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ ، وتمنياته لهم بالتوفيق خلال مشاركتهم في بطولة سوبر كلاسيكو الودية .

ودعا الفواز اللاعبين إلى مضاعفة الجهد خلال التدريبات ، والتفاعل مع الجهازين الإداري والفني للظهور بالمستوى المأمول خلال مباراتي البرازيل والعراق ، مبدياً ثقته بهم بالعمل والمثابرة من أجل الوصول إلى الإعداد الأمثل قبل المشاركة في كأس آسيا المقبلة.

وقدم مدير المنتخب حسين الصادق في ختام الزيارة قميص المنتخب موقعاً من اللاعبين لرئيس الاتحاد بمناسبة تزكيته برئاسة الاتحاد.