انطلاق فعاليات ورشة العمل الأولى للأمراض غير المعدية تحت رعاية الامير سعود بن نايف

محمد السعران(صدى):

تحت صاحب السمو الملكي الامير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، ينطلق اليوم (الأربعاء) بفندق الميرديان بالخبر، ورشة العمل الاولى للأمراض غير المعدية والتي تنظمها جمعيات التحالف السعودي للأمراض غير المعدية، بهدف التعرف بشكل دائم على مشاريع الحكومة لمكافحة الأمراض غير المعدية والحد من انتشارها، ومناقشة توصيات منظمة الصحة العالمية والخطوات الواجب اتخاذها لتنفيذ تلك التوصيات، وكيفية التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخيري والقطاع الخاص في ظل التوجه العام للمملكة والداعم للتعاون بين تلك القطاعات.

وستشارك كلا من وزارة الصحة، والمجلس الصحي السعودي، والهيئة العامة للغذاء والدواء، و وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، و وزارة التعليم، و وزارة البيئة والمياه والزراعة، و وزارة الشؤون البلدية والقروية، و وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الإعلام، بطرح المشاريع التي تم اعتمادها من قبل الوزارات والهيئات الحكومية لكبح تفشي الأمراض غير المعدية وتسليط الضوء على الخطط المستقبلية لهذه الوزارات والهيئات.

يذكر ان جمعيات التحالف السعودي للأمراض الغير معدية هي: الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء، جمعية السرطان السعودية، الجمعية السعودية لتنشيط التبرع بالأعضاء (إيثار)، جمعية أرفى للتصلب اللويحي، الجمعية العلمية السعودية للسكري، الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم، جمعية ساعد لمرضى التصلب العصبي المتعدد، الجمعية السعودية لرعاية ضغط الدم (شمس).