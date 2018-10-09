بالفيديو.. الاتصالات تكشف حقيقة انقطاع الإنترنت.. الخميس القادم

عادل الحربي(صدى):

كشف متحدث هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، عادل أبو حميد، حقيقة الأخبار المتداولة عن انقطاع شبكة الانترنت على مستوى العالم، يوم الخميس القادم.

وأوضح ” أبو حميد ” خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج ” معالي المواطن ” ، أن الأمر مطمئن ولن يحدث كارثة، مشيرًا إلى أن الأخبار المتداولة غير دقيقة.

وأضاف أن الإنترنت مقدم ولأول مرة على تغيير مفاتيح تشغيل خوادم الإنترنت الرئيسية تحديدًا المفتاح الخاص بالامتداد الآمن، موضحًا أن تأثير التغيير سيكون محدود على الجهات التي لم تقم بتحديث الأنظمة والبرامج لأكثر من سنة.

وأكدت أن هيئة الاتصالات قامت قبل فترة بنشر تعاميم لعدد كبير من المؤسسات والوزارات بما سيحدث، موضحًا أن أي مؤسسة لم تقم بالتحديث ربما يحدث خلل لديها في الخدمة.