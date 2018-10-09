بالفيديو.. ولي أمر طالبة ينقل معاناة الأهالي في وسائل النقل ومدير التعليم يرد

علي القحطاني(صدى):

يروي زاهر المالكي، ولي أمر طالبة من صبيا، فصلاً من فصول معاناة الطلاب وأولياء الأمور، حيث يتجه الطلبة إلى مدارسهم بدون أدنى مقومات سلامة، بعد انقطاع تام لوسائل النقل المدرسي.

وأوضح ” المالكي ” خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج ” يا هلا ” مساء اليوم، أن أولياء الأمور يضطرون إلى نقل أبنائهم عبر سياراتهم الخاصة أو تلك السيارات التي تظهر في الفيديو، لتلقي العلم.

وأكد أن إدارة التعليم على علم بهذه المعاناة؛ لأنها مشكلة عامة، مشيرًا إلى وقوع حوادث للطلاب بسبب هذه الطريقة في النقل.

من جانبه، قال ضيف الله الحازمي، مدير تعليم صبيا، إن هناك 3 مستويات من النقل في صبيا، هو النقل المعتمد على الحافلات ولا يوجد في الداير منه بسبب وعورة المناطق وصعوبة الطرق.

وأضاف أن هناك نقل معتمد على الأفراد، مشيرًا إلى أن المديرية في طور توقيع عقد مع حوالي 800 متعهد جديد لتوفير خدمة نقل الطلاب بمستويات خدمة ممتازة بإشراف شركة تطوير.

وتابع أن الجانب الثالث هو قيام المواطنين أنفسهم بنقل أبنائهم، مضيفًا : ” هنا دورنا التوعي والتثقيف، لكننا لا يمكن أن نجبر ولي الأمر على عدم نقل أبنائه في وسائل نقل خاصة غير آمنة ” ، مؤكدًا أن الصور الموجود هي نقل خاص للناس.

وردّ ” المالكي ” على مدير تعليم صبيا، مؤكدًا أن الفصل الدراسي سينتهي قبل أن يتم توقيع العقود المشار إليها، قائلًا : ” أخشى أن تعود الأمية لبنات الداير في ظل هذه الظروف التعليمية السيئة ” .

وأكد ” الحازمي ” أن المديرية بالفعل متأخرة في توفير النقل الآمن، مشيرًا إلى أن المسؤول الأول عن هذا التأخير هو شركة (تطوير).

بدون أدنى مقومات السلامة يتجه الطلبة الى مدارسهم في محافظة صبيا بعد انقطاع تام لوسائل النقل المدرسي! زاهر المالكي – ولي أمر طالبة من صبيا يروي فصلا من فصول معاناة الطلاب وأولياء الأمور لـ #برنامج_ياهلا

تابعونا على #خليجية pic.twitter.com/icGxCwUnQ2 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 9, 2018

ضيف الله الحازمي – مدير تعليم صبيا

نحن في طور توقيع عقد مع حوالي 800 متعهد جديد لتوفير خدمة نقل الطلاب بمستويات خدمة ممتازة بإشراف شركة تطوير. دورنا التوعي والتثقيف، لكننا لا يمكن أن نجبر ولي الأمر على عدم نقل أبنائه في وسائل نقل خاصة غير آمنة#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/AKF3Qv4db9 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 9, 2018