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وصول جثمان الشهيد ” الغضوري ” إلى مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز بتبوك

وصول جثمان الشهيد ” الغضوري ” إلى مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز بتبوك
محمود البلوي(صدى):

وصل جثمان الشهيد الرقيب ” متعب بن الأسود غانم الغضوري ” ، مساء اليوم الثلاثاء، إلى مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز في تبوك.

وسيصلى على الشهيد غداً الأربعاء بعد صلاة الظهر في جامع البازعي بتبوك، حيث استشهد ” الغضوري ” إلى جانب زميله الرقيب أول ” تركي بن حمود الحربي ” ، في ميدان الشرف أمس الإثنين، بعد اشتباكات مع ميليشيات الحوثي الإيرانية على الحدّ الجنوبي في جازان.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2188 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يرحمه ويغفر له ويسكنه جنات النعيم،،

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