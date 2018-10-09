وصول جثمان الشهيد ” الغضوري ” إلى مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز بتبوك

محمود البلوي(صدى):

وصل جثمان الشهيد الرقيب ” متعب بن الأسود غانم الغضوري ” ، مساء اليوم الثلاثاء، إلى مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز في تبوك.

وسيصلى على الشهيد غداً الأربعاء بعد صلاة الظهر في جامع البازعي بتبوك، حيث استشهد ” الغضوري ” إلى جانب زميله الرقيب أول ” تركي بن حمود الحربي ” ، في ميدان الشرف أمس الإثنين، بعد اشتباكات مع ميليشيات الحوثي الإيرانية على الحدّ الجنوبي في جازان.