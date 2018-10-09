وظائف شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل

فاطمة المالكي(صدى):

أطلق برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكيّة بالجبيل الصناعية، وظائف شاغرة للرجال والنساء، لحمَلة شهادة الكفاءة المتوسطة وشهادة الثانوية العامة؛ وذلك للعمل لدى “ شركة طويق للصيانة والتشغيل المحدودة- مدارس زين الأهلية ” في محافظة الجبيل.

وأوضح البرنامج أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: موظف استقبال: شهادة الثانوية العامة، حارس أمن: شهادة الثانوية العامة، حارسة أمن: شهادة الكفاءة المتوسطة.

لمعرفة التفاصيل أضغط هنا .