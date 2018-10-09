وظائف شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل
أطلق برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكيّة بالجبيل الصناعية، وظائف شاغرة للرجال والنساء، لحمَلة شهادة الكفاءة المتوسطة وشهادة الثانوية العامة؛ وذلك للعمل لدى “ شركة طويق للصيانة والتشغيل المحدودة- مدارس زين الأهلية ” في محافظة الجبيل.
وأوضح البرنامج أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: موظف استقبال: شهادة الثانوية العامة، حارس أمن: شهادة الثانوية العامة، حارسة أمن: شهادة الكفاءة المتوسطة.
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