مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش التقرير الربعي الثاني لرؤية المملكة 2030

الرياض(صدى):

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً مساء اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة بالرياض.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع، عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومن ضمنها العرض المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في شأن تقرير الربع الثاني من العام الجاري لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وتضمن العرض، تفصيلاً حول التقدم المحرز على مستوى رؤية المملكة 2030، وعلى مستوى البرامج التنفيذية لتحقيق الرؤية، إلى جانب الاستنتاجات الاستراتيجية التي جرى تحديدها خلال الربع الثاني، إضافة إلى ترتيب المخاطر حسب الأولوية وتحليل الأثر المحتمل، وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.