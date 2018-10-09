القطاع الرعاية الصحية بمستشفى الملك سلمان يقيم ورشة عمل عن تطبيق اللائحة الجديدة لإدارة الاداء الوظيفي

محمد السعران(صدى):

بحضور مساعد مدير مستشفى للموارد البشرية الاستاذ احمد الثاري انطلقت ورشة العمل بقاعة المحاضرات الكبرى بمستشفى الملك سلمان عن تطبيق اللائحة الجديدة لإدارة الاداء الوظيفي وتقييم الاداء الوظيفي ميثاق للأستاذ خالد العيسى المكلف من صحة الرياض والتي تستهدف جميع مدراء المراكز الصحية التابعة لمستشفى الملك سلمان وفريق الاشرافي بإدارة المراكز .

حيث تطرق المحاضر إلى التعريف الشامل بلائحة الأداء الوظيفي الجديدة، والدليل الإرشادي الخاص بها التي سوف تحل بدلا من لائحة تقويم الأداء الوظيفي الصادرة بقرار وزاري، في إطار برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية .

وقال العيسى ان لائحة تقويم الأداء الوظيفي الجديدة، اشتملت على 21 مادة ، و أبرز ملامحها وجود ميثاق للأداء يتضمن الأهداف والجدارات والوزن النسبي والناتج المستهدف لكل هدف وجدارة، ويتم إعداده والاتفاق عليه واعتماده من قبل الموظف ورئيسه المباشر في بداية دورة الأداء (بداية العام الهجري)، وتقييم الموظفين بناء على أهداف محددة وقابلة للقياس خلال دورة الأداء السنوية .

وفي نهاية المحاضرة تم عمل ورشة تطبيق عملي على كيفية تعبئة نموذج التقييم الاداء بمشاركة الحضور والتي تتيح لكل الموظفين والمدراء للعمل سوياً للتخطيط والمتابعة المستمرة لأهداف العمل والتي تتم من خلال وضع وتحديد الأهداف والوزن النسبي والناتج المستهدف لكل هدف وتحديد الجدارات التي تساعد الموظفين على تحقيق الأهداف من خلال المعارف والمهارات والقدرات والخصائص السلوكية التي يمتلكها الموظفين من أداء أعمالهم بشكل فاعل .