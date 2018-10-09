سائق يهدد زوجته بقطع أذنها.. والأخيرة تطلب الخلع

القاهرة(صدى):

اتهمت زوجة ثلاثينية مصرية زوجها بالتعدي عليها بالسلاح الأبيض مسببا لها جروح متفرقة في أنحاء جسدها، وهددها بقطع أذنها.

أقامت ” سندس. م ” دعوى قضائية، أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس بمصر ، ضد زوجها للمطالبة بخلعه، تتهمه بالتعدي عليها بسلاح أبيض ” مطواة ” ، وتهديده بقطع أذنها.

وروت السيدة الثلاثينية وتدعى سندس مأساتها قائلة: أنها تعمل عاملة نظافة تزوجت من عمرو وكان يعمل سائق، وحاليًا عاطل، زواجًا تقليديًا حيث كان جارها واستمر الزيجة 6 سنوات، أنجبت خلالها طفل عمره 5 سنوات.

وقالت الزوجة : أنا يتيمة الأم والأب وكل أخواتي متزوجين، ويقيمون في مناطق بعيدة ، كما أنني أقيم في منزل الأسرة وحيدة، وحينما تقدم عمرو للزواج مني قمت بالاتصال على شقيقي الأكبر للحضور، لكنه رفض لكثرة مشاغله، فوكل عني أحد الجيران، وتم الاتفاق بيننا على الزفاف بمنزل أهلي وبمجرد أن تمت مراسم الزواج حضر شقيقي الأكبر معترضًا على جلوسه بمنزل أسرتنا، وتشاجر زوجي معه وأصاب شقيقي بجرح عميق في يده، بعدها فر هاربًا ولم يعد، وصدمت حينها من هذه الشخصية، فقد تظاهر أمامي برجولته وحبه الشديد لي، لكن في الحقيقة فهو تزوجني كي يحصل على الشقة.

وأضافت: ” مرت الفترة الأولى من الزواج، وأنجبت طفلي الذي جعلنى أكمل حياتي من أجله، وكل ما يفعله زوجي هو إدمان المخدرات والجلوس بالمنزل، ولم يكترث لطلبات طفله ومستلزمات البيت.. ووصل به الأمر أنه يريد أن يقطع أذني بسبب عدم سماعي ندائه أثناء نومي، وهو ما دفعني للهرب من المنزل مع ابني، وبحثت عن عمل، والآن أعمل عاملة نظافة في مركز طبي ” .

واختتمت الزوجة حديثها قائلة: ” كل مشاجرة تنتهي مع زوجي بتعرضي للضرب وجرحي في مناطق متفرقة من جسدي، فلجأت إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس لرفع دعوى خلع ضده ” .